Уфа готова потратить на проект реставрации памятника Салавату Юлаеву 15,4 млн рублей

Мэрия Уфы объявила тендер на отбор подрядчика на разработку проекта реставрации памятника Салавату Юлаева Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мэрия Уфы объявила тендер по отбору подрядчика на разработку проекта реставрации памятника Салавату Юлаеву. Начальная цена контракта составляет 15,4 млн рублей. Сумма предусмотрена городским бюджетом. Информация об этом 9 июня появилась на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит спроектировать укрепление грунтов в основании памятника с «максимальной сохранностью его внешнего облика». Кроме того, необходимо будет предусмотреть методику реставрации скульптуры, благоустройство кургана, систему отведение талых и дождевых вод с прилегающей территории, а также разработку схемы дорожного и пешеходного движения на участке выполнения работ.

– В ходе работ обеспечить сохранность внешнего облика, подлинных исторических элементов памятника и элементов благоустройства парка в границах территории объекта культурного наследия, – говорится в задании.

Проект должен будет получить положительное заключение госэкспертизы. Исполнитель госконтракта обязуется завершить разработку реставрации до 6 марта 2023 года.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. В 2021 году эксперты обнаружили на левой ноге скульптуры коня существенные дефекты. Кроме того, в основании постамента появились сквозные отверстия, а сварные швы частично повреждены. Ремонт также необходим несущим конструкциям и декоративной поверхности. Предполагается, что реконструкция памятника будет осуществляться прямо рядом с его постаментом.