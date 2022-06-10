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Общество10 июня 2022 8:08

Уфа готова потратить на проект реставрации памятника Салавату Юлаеву 15,4 млн рублей

Один из главных символов Башкирии находится в аварийном состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы объявила тендер на отбор подрядчика на разработку проекта реставрации памятника Салавату Юлаева

Мэрия Уфы объявила тендер на отбор подрядчика на разработку проекта реставрации памятника Салавату Юлаева

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мэрия Уфы объявила тендер по отбору подрядчика на разработку проекта реставрации памятника Салавату Юлаеву. Начальная цена контракта составляет 15,4 млн рублей. Сумма предусмотрена городским бюджетом. Информация об этом 9 июня появилась на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит спроектировать укрепление грунтов в основании памятника с «максимальной сохранностью его внешнего облика». Кроме того, необходимо будет предусмотреть методику реставрации скульптуры, благоустройство кургана, систему отведение талых и дождевых вод с прилегающей территории, а также разработку схемы дорожного и пешеходного движения на участке выполнения работ.

– В ходе работ обеспечить сохранность внешнего облика, подлинных исторических элементов памятника и элементов благоустройства парка в границах территории объекта культурного наследия, – говорится в задании.

Проект должен будет получить положительное заключение госэкспертизы. Исполнитель госконтракта обязуется завершить разработку реставрации до 6 марта 2023 года.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. В 2021 году эксперты обнаружили на левой ноге скульптуры коня существенные дефекты. Кроме того, в основании постамента появились сквозные отверстия, а сварные швы частично повреждены. Ремонт также необходим несущим конструкциям и декоративной поверхности. Предполагается, что реконструкция памятника будет осуществляться прямо рядом с его постаментом.