В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей Ильгизом Алтыншиным

фото: vk.com // Юлай Ильясов

В Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Ильгизом Алтыншиным. Об этом в своих соцсетях 9 июня сообщил глава муниципалитета Юлай Ильясов.

В мае Алтыншину исполнилось 40 лет, 21 год из которых он посвятил военной службе. У него остались трое детей.

фото: vk.com // Юлай Ильясов

– Это невосполнимая утрата для родных и близких Ильгиза, для нашего района, республики и страны в целом…Война забирает лучших и сильных… – написал Ильясов. – Он был примерным сыном, хорошим отцом и братом, добрым и отзывчивым человеком, верным другом.

Чиновник добавил, что в школе села Новомурапталово в честь Алтыншина была установлена памятная доска. Также его имя присвоили кадетскому классу школы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в спецоперации на Украине погиб 20-летний Айгиз Закиров.