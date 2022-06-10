Парламент Башкирии намерен освободить бомжей от платы за ночлег

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий людей без определенного места жительства от платы за ночлег Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий людей без определенного места жительства от платы за ночлег. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Новая норма отнесет бомжей к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно.

– На практике «полустационарная форма социального облуживания» означает возможность получить на ночь крышу над головой. Сегодня у нас в Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства вместимостью 50 коек. Сейчас услуги этого центра платные. Стоимость символическая – 100 рублей за ночь, но бездомные зачастую не имеют денег вообще, – отметил спикер Константин Толкачев.

Если Госсобрание одобрит инициативу, то бомжей освободят от платы за ночлег в республиканском центре – единственном госучреждении подобного рода в Башкирии. В парламенте добавили, что законопроект также предлагает сделать бесплатным социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме для людей, доход которых ниже или равен полуторакратной величине прожиточного минимума.