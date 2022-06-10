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Общество10 июня 2022 6:55

Парламент Башкирии намерен освободить бомжей от платы за ночлег

Сейчас на ночевку в Республиканском центре помощи им приходится платить 100 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий людей без определенного места жительства от платы за ночлег

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий людей без определенного места жительства от платы за ночлег

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий людей без определенного места жительства от платы за ночлег. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Новая норма отнесет бомжей к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно.

– На практике «полустационарная форма социального облуживания» означает возможность получить на ночь крышу над головой. Сегодня у нас в Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства вместимостью 50 коек. Сейчас услуги этого центра платные. Стоимость символическая – 100 рублей за ночь, но бездомные зачастую не имеют денег вообще, – отметил спикер Константин Толкачев.

Если Госсобрание одобрит инициативу, то бомжей освободят от платы за ночлег в республиканском центре – единственном госучреждении подобного рода в Башкирии. В парламенте добавили, что законопроект также предлагает сделать бесплатным социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме для людей, доход которых ниже или равен полуторакратной величине прожиточного минимума.