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Происшествия10 июня 2022 6:08

В столице Башкирии пенсионер попал под КамАЗ и погиб

В Уфе водитель уборочный машины во время очистки улицы насмерть сбил пожилого мужчину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 10 июня, в Уфе водитель уборочной машины насмерть сбил пожилого мужчину во время очистки проезжей части. Инцидент произошел в десятом часу утра на улице Губайдуллина. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

– По предварительным данным, 48-летний водитель уборочной автомашины КамАЗ, при очистке улицы, допустил наезд на пожилого мужчину, который, предположительно, находится на краю проезжей части, – передали в Госавтоинспекции.

Пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады медиков. Полиция устанавливает личность погибшего.