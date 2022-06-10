В столице Башкирии пенсионер попал под КамАЗ и погиб

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 10 июня, в Уфе водитель уборочной машины насмерть сбил пожилого мужчину во время очистки проезжей части. Инцидент произошел в десятом часу утра на улице Губайдуллина. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

– По предварительным данным, 48-летний водитель уборочной автомашины КамАЗ, при очистке улицы, допустил наезд на пожилого мужчину, который, предположительно, находится на краю проезжей части, – передали в Госавтоинспекции.

Пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады медиков. Полиция устанавливает личность погибшего.