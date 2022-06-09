Уфимец убил знакомого 16-ю ударами ножа

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В Орджоникидзевского районном суде Уфы признали местного жителя виновным в убийстве. По предоставленным пресс-службой суда данным, он заколол своего знакомого до смерти ножом.

Преступление произошло 24 августа во время совместного распития алкогольных напитков. Фигурант уголовного дела задумал убить своего обидчика из-за «систематического унижения и оскорбления в течение длительного времени», отмечается в сообщении.

Мужчина схватил нож и ударил им не менее 16 раз в область жизненно-важных органов. Потерпевший скончался на месте происшествия. Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью.