«Он плачет»: в уфимской больнице нашли пропавшего Валерия Кудрявцева с потерей памяти

Фото: Башрегионспас

Волонтеры «Башрегионспаса» рассказали историю того, как нашли в Уфе 63-летнего Валерия Кудрявцева. Мужчину искали с 31 мая. Обнаружили пропавшего в одной из столичных больниц. Мужчину узнала по ориентировке одна из пациенток.

Поисковики уточнили, что заявка о Кудрявцевом поступила к ним 6 июня, до этого на него обращали внимание сотрудники полиции, но мужчина убедил, что с ним все в порядке. После этого след уфимца потерялся.

Прозвон больниц тогда не принес плодов, так как оттуда отвечали, что к ним не поступал человек с такой фамилией. Через некоторое время волонтеры подготовились к худшему и решили начать прочесывать лесной массив и береговую линию около ипподрома «Акбузат», как вдруг к ним обратилась девушка, которая проходит лечение в одной из больниц. Она рассказала, что с ней лежит мужчина, который очень похож на пропавшего.

– Он плачет, когда сможете приехать? Может сегодня хотя бы получится? – написала уфимка.

Как выяснилось, Валерий лежал в больнице, куда волонтеры звонили трижды. Поисковики выразили благодарность всем, кто не смог остаться равнодушным. Сейчас с Кузнецовым все хорошо, и он находится в безопасности.