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Общество9 июня 2022 15:33

Синоптики рассказали, когда в Башкирии закончатся грозы

Ближайшие пару дней сильных изменений ждать не придется
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие три дня – 10, 11 и 12 июня. По предоставленным данным, все последующие дни в регионе будут дожди, однако грозы прекратятся уже 12 числа.

По прогнозу 10 июня ожидаются дожди и грозы вместе с умеренным ветром. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.

На следующий день, 11 июня, также будут грозы с дождями и северным ветром, который отличится сильными порывами. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.

А вот 12 июня пообещали только местами небольшие дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +14,+19°.