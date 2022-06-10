В Башкирии против директора санатория «Венеция» завели дело о невыплате зарплаты

В Дюртлинском районе Башкирии против 58-летнего директора санатория «Венеция» возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам

В Дюртлинском районе Башкирии против 58-летнего директора санатория «Венеция» возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом 9 июня сообщил Следственный комитет республики.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, с января 2020 по январь 2022 года 13 работников вообще не получали зарплату, один – частично, а заработок еще четверых был ниже минимального размера оплаты труда.

СК указывает, что при этом у санатория в распоряжении имелись деньги для того чтобы расплатиться с долгами, однако средства были направлены «на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности» и другие нужны.

На данный момент задолженности по зарплате частично погашены. Следователи изучают документацию здравницы, а также допрашивают подозреваемого, потерпевших и других сотрудников.