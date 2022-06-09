Бомжа из Башкирии осудят за убийство 29-летней давности

В Белорецком районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении уроженца Челябинской области без определенного места жительства. Мужчину обвиняют в убийстве, которое было совершенно в июле 1993 года.

Фигурант уголовного дела отбывал наказание в исправительном учреждении. В июле 1993 года ему дали отпуск по месту жительства. Когда обвиняемый ехал домой на поезде, он встретился там с потерпевшим и начал распивать с ним алкогольные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая привела к тому, что злоумышленник достал самодельный нож и ранил им потерпевшего. После случившегося пострадавший скончался, а обвиняемый сошел на станции и отправился домой.

Чтобы сознаться преступлении, он пришел в полицию самостоятельно в марте 2022 года, посчитав, что срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек.