В Башкирии 6-километровый участок дороги закрыли на два дня из-за продолжительных дождей

фото: Минтранс РБ

В Иглинском районе Башкирии 6-километровый отрезок автодороги закрыли на два дня из-за продолжительных проливных дождей. Об этом 9 июня сообщил региональный Минтранс.

В ведомстве уточнили, что с 17:00 9 июня до 12:00 11 июня для всех видов транспорта закрыт участок автодороги Иглино-Красный Восход между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 - км 20+500). На ней произошло «переувлажнение грунта земляного полотна и проезжей части».

В качестве альтернативного варианта проезда Минтранс предложил воспользоваться трассой М-5.