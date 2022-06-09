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Общество9 июня 2022 13:21

В Башкирии 6-километровый участок дороги закрыли на два дня из-за продолжительных дождей

Ее откроют только 11 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

В Иглинском районе Башкирии 6-километровый отрезок автодороги закрыли на два дня из-за продолжительных проливных дождей. Об этом 9 июня сообщил региональный Минтранс.

В ведомстве уточнили, что с 17:00 9 июня до 12:00 11 июня для всех видов транспорта закрыт участок автодороги Иглино-Красный Восход между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 - км 20+500). На ней произошло «переувлажнение грунта земляного полотна и проезжей части».

В качестве альтернативного варианта проезда Минтранс предложил воспользоваться трассой М-5.

фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ