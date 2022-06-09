С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 289 тыс. случаев коронавируса

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 708 жителей. Об этом 9 июня сообщил региональный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 71 жителю. Всего на территории республики было подтверждено более 289,3 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 283 тыс. человек, 62 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 564 жителя республики: 153 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома – у них легкая форма заболевания.