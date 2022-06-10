В ГИБДД Башкирии назвали основные причины дорожных аварий

На дорогах Уфы зарегистрирован рост дорожных аварий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На дорогах Уфы зарегистрирован рост дорожных аварий. С начала года при 586 ДТП в городе 19 человек погибли и 706 получили травмы различной тяжести. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Основными видами дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди, являются столкновения транспортных средств - 291 ДТП, наезды на пешеходов - 198 ДТП, – передал руководитель ведомства.

Он добавил, что основные причины аварийности на дорогах башкирской столицы – это нарушения правил проезда перекрестков (112 случаев), выбор небезопасной дистанции (81) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (65).