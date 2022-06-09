В Башкирии 20 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

В Башкирии определились первые стобалльники ЕГЭ. Экзамен по химии на максимальную оценку сдали 19 выпускников, а по литературе – один Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии определились первые стобалльники ЕГЭ. Экзамен по химии на максимальную оценку сдали 19 выпускников, а по литературе – всего один. Об этом 9 июня сообщил региональный Минобр.

– 100 баллов по химии набрали школьники из Буздякского, Дюртюлинского, Иглинского, Бижбулякского, Чишминского, Бураевского и Белебеевского районов, Уфа, Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, по литературе – обучающийся из Октябрьского, – передали в ведомстве.

Экзамены по химии, литературе и географии проходили 26 мая. В Башкирии испытания по этим предметам проходили 3 587 школьников.