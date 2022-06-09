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Общество9 июня 2022 12:38

В Башкирии 20 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

Максимальные оценки получили школьники из семи районов и четырех городов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии определились первые стобалльники ЕГЭ. Экзамен по химии на максимальную оценку сдали 19 выпускников, а по литературе – один

В Башкирии определились первые стобалльники ЕГЭ. Экзамен по химии на максимальную оценку сдали 19 выпускников, а по литературе – один

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии определились первые стобалльники ЕГЭ. Экзамен по химии на максимальную оценку сдали 19 выпускников, а по литературе – всего один. Об этом 9 июня сообщил региональный Минобр.

– 100 баллов по химии набрали школьники из Буздякского, Дюртюлинского, Иглинского, Бижбулякского, Чишминского, Бураевского и Белебеевского районов, Уфа, Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, по литературе – обучающийся из Октябрьского, – передали в ведомстве.

Экзамены по химии, литературе и географии проходили 26 мая. В Башкирии испытания по этим предметам проходили 3 587 школьников.