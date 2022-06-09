Чиновник из мэрии Уфы объяснил, почему на дорогах не могут нанести разметку

Завершить нанесение разметки на дорогах Уфы мешает дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить нанесение разметки на дорогах Уфы мешает дождливая погода. Ранее также была проблема с финансированием. Об этом на пресс-конференции 9 июня сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог мэрии Константин Паппе.

– Были вопросы с финансированием, но мин транспорта выделило нам 145 млн рублей. Нанесению разметки сейчас мешают погодные условия, к сожалению, – процитировало чиновника издание «АиФ-Уфа».

Паппе добавил, что для проведения работ необходимо, чтобы в городе 4-5 дней не было дождей. По его словам, в текущем дорожном сезоне объемы нанесения разметки «в два раза больше, чем в прошлом году».