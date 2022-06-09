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Общество9 июня 2022 11:52

Чиновник из мэрии Уфы объяснил, почему на дорогах не могут нанести разметку

Свои коррективы внесла погода
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Завершить нанесение разметки на дорогах Уфы мешает дождь

Завершить нанесение разметки на дорогах Уфы мешает дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить нанесение разметки на дорогах Уфы мешает дождливая погода. Ранее также была проблема с финансированием. Об этом на пресс-конференции 9 июня сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог мэрии Константин Паппе.

– Были вопросы с финансированием, но мин транспорта выделило нам 145 млн рублей. Нанесению разметки сейчас мешают погодные условия, к сожалению, – процитировало чиновника издание «АиФ-Уфа».

Паппе добавил, что для проведения работ необходимо, чтобы в городе 4-5 дней не было дождей. По его словам, в текущем дорожном сезоне объемы нанесения разметки «в два раза больше, чем в прошлом году».