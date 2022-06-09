Вице-спикер башкирского парламента выступил за отмену независимости Литвы

фото: vk.com // Рустам Ишмухаметов

Вице-спикер парламента Башкирии Рустам Ишмухаметов поддержал федеральный законопроект Госдумы России об отмене признания независимости Литвы. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам Ишмухаметова, законопроект «как минимум заслуживает изучения»:

– Тема особенно актуальна на фоне того, что именно бывшие наши прибалтийские республики стали в последнее время, к сожалению, одним из основных центров тиражирования русофобии. Недавний скандал с решением Рижской думы о сносе памятника советским воинам – освободителям Латвии яркий тому пример, – считает парламентарий.

Рустам Ишмухаметов заявил, что «лидеры отдельных государств» стремятся разжечь ненависть к России и «легко отказываются» от истории своей страны. Он добавил, что при обнародовании архивных документов «мир увидит, что независимость не только Литвы, но и ряда других государств, пропагандирующих антироссийские настроения […] весьма условна». «Если начать копать архивы, может всплыть много любопытных фактов. Будет что вспомнить и предъявить. Конечно, никто этого делать не будет», – заключил вице-спикер Госсобрания-Курултая.

Ранее в парламенте Башкирии рассказали, что в отдельных населенных пунктах республики будет запрещена продажа алкоголя.