В уфимском Сипайлово из-за Дня города ограничат движение транспорта

фото: ufacity.info

В уфимском Сипайлово на День города 12 июня перекроют улицу Маршала Жукова на участке от Академика Королева до Баязита Бикбая. Ограничение будет действовать двенадцать часов – с 12:00 до 0:00. Об этом предупредила мэрия.

В период действия перекрытия будет изменена схема движения общественного транспорта. С ней можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

Напомним, празднование дня города в Сипайлово пройдет в парке «Кашкадан». Там выступят популярные российские группы «На-На» и «Дабро». Вечер закончится фейерверком. Ранее сообщалось, что по случаю 448-летия башкирской столицы в центре города будут перекрыты четыре улицы.