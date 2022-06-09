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Общество9 июня 2022 7:46

В уфимском Сипайлово из-за Дня города ограничат движение транспорта

На День города 12 июня в Уфе перекроют улицу Жукова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В уфимском Сипайлово на День города 12 июня перекроют улицу Маршала Жукова на участке от Академика Королева до Баязита Бикбая. Ограничение будет действовать двенадцать часов – с 12:00 до 0:00. Об этом предупредила мэрия.

В период действия перекрытия будет изменена схема движения общественного транспорта. С ней можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, празднование дня города в Сипайлово пройдет в парке «Кашкадан». Там выступят популярные российские группы «На-На» и «Дабро». Вечер закончится фейерверком. Ранее сообщалось, что по случаю 448-летия башкирской столицы в центре города будут перекрыты четыре улицы.