В кафе торгового центра под Уфой иностранец напал на охранника с ножом из-за шутки

фото: СК РБ

В кафе торгового центра «Тан» в селе Чесноковке под Уфой работающий поваром иностранец из ближнего зарубежья напал на охранника с ножом из-за шутки. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом 9 июня сообщили в Следственном комитете и МВД Башкирии.

Конфликт между 30-летним поваром и 57-летним охранником назрел давно, однако точки кипения достиг 5 июня, когда последний позволил себе неудачно пошутить над коллегой, который в этот день был пьян. Обвиняемый вышел из себя, начал конфликтовать, а затем поднялся на второй этаж комплекса и купил в магазине нож.

– Затем он спустился в зал, где после смены сидел 57-летний уфимец, и решил по-своему с ним разобраться. Оппоненты так и не смогли прийти к мирному решению проблемы. Тогда 30-летний злоумышленник пустил в ход приобретенный несколькими минутами ранее нож и, подойдя сзади, нанес неприятелю несколько ударов в области головы и туловища, – рассказали в правоохранительных ведомствах.

От совершения убийства повара остановили очевидцы. Они же вызвали экстренные службы. Охранника доставили в одну из больниц Уфы, а обвиняемого задержали полицейские. Суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу.