Башкирия и город ЛНР Красный Луч заключили соглашение о сотрудничестве

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Правительство Башкирии и город Луганской народной республики Красный Луч 8 июня заключили соглашение о сотрудничестве в ходе визита делегации региона под руководством главы Радия Хабирова. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Подписи под соглашением поставили премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко. Договор предусматривает оказание поддержки городу, а также развитие сотрудничества в экономической и социальной сферах.

– Мы приняли решение об оказании адресной помощи подшефной территории – городу Красный Луч. Впереди у нас с вами много работы, – отметил Хабиров. – Мы продолжим отправлять гуманитарную помощь. И просим вас сообщать нам, в чём больше всего нуждаются местные жители.

Во время беседы с журналистами глава Башкирии отметил, что в Красном Луче «немало работы», «очень много задач» и на их решение уйдет «не один год». По словам Хабирова, главные направления работы в городе – это восстановление инфраструктуры, дорог, инженерных сетей, а также обеспечение коммунального хозяйства и подготовка социальных объектов к зимнему сезону.

Напомним, в мае Башкирия привезла в ЛНР асфальтобетонный завод, чтобы ремонтировать там дороги.