ГИБДД объявила о спецоперации на улицах Уфы

В Уфе 8 июня стартовала профилактическая операция ГИБДД «Спецсигнал». Она направлена на предупреждение аварийности со спецтранспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе 8 июня стартовала профилактическая операция ГИБДД «Спецсигнал». Она направлена на предупреждение аварийности со спецтранспортом – машинами скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– В ходе мероприятия машины сопровождения ДПС, медицинских и других экстренных служб будут периодически проезжать по улицам города, чтобы инспекторы могли выявить категорию автолюбителей, которые игнорируют сигналы приоритета и препятствуют работе спасателей, врачей и полиции, – передали в ГИБДД.

Там напомнили, что в случае непредставления преимущества машинам с включенными световыми и звуковыми сигналами нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишения прав сроком до одного года.