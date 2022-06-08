Во время спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии Тимофей Пономарев

Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

Масхут Минигалин, глава Белокатайского района, накануне сообщил неутешительные новости – во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Новобелокатай.

- С прискорбием и болью в сердце снова вынужден сообщить о гибели нашего земляка Тимофея Игоревича при исполнении воинского долга на территории Украины, - написал глава.

Он выразил соболезнования и отметил, что Тимофей навсегда останется в памяти добросовестным, отличным парнем, способным выполнять любые поставленные перед ним задачи. Была ли у молодого человека семья, не уточняется. Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.