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Происшествия8 июня 2022 15:52

Во время спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии Тимофей Пономарев

Об этом сообщил глава Белокатайского района
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

Масхут Минигалин, глава Белокатайского района, накануне сообщил неутешительные новости – во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Новобелокатай.

- С прискорбием и болью в сердце снова вынужден сообщить о гибели нашего земляка Тимофея Игоревича при исполнении воинского долга на территории Украины, - написал глава.

Он выразил соболезнования и отметил, что Тимофей навсегда останется в памяти добросовестным, отличным парнем, способным выполнять любые поставленные перед ним задачи. Была ли у молодого человека семья, не уточняется. Когда пройдет прощание, пока неизвестно.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.