Доброволец в башкирский батальон Шаймуратова отправится в Украину вслед за своим сыном

В Башкирский добровольческий батальон уже прошли отбор уже более 250 человек. Несколько сотен бойцов еще подают необходимые документы, проходят собеседование и большую медицинскую комиссию. Одним из первых в военкомат пришел ветеран первой чеченской кампании Радмир Гильманов (ФИО изменено по соображениям безопасности. - Ред.). Он уже прошел все этапы и ожидает подписания контракта.

- Для чего вы решили вступить в башкирский батальон?

- Инициатор его создания Алик Камалетдинов – мой старый друг и командир, мы вместе служили и участвовали в боевых действиях. Когда я увидел его объявление в социальных сетях, сразу понял, что мое место – там. Я не старый, у меня есть силы, есть желание, у меня есть опыт, и я патриот свой Родины и поддерживаю президента Владимира Путина.

- Какой у вас опыт ведения боевых действий?

- В первую чеченскую компанию я служил в морской пехоте, ушел на дембель старшим сержантом. У меня есть боевые награды – за операцию в одном из горных районов Веденского ущелья мне наградили орденом мужества.

У нас военная семья. Дед мой защищал Украину он немецко-фашистских захватчиков, его младший брат служил в башкирской кавалеристской дивизии у Шаймуратова, жаль, что погиб в 1943, отец мой служил в автомобильных войсках, а после всю жизнь посвятил речному флоту. Теперь вот мне и моему сыну выпала эта честь. Мой сын с первых дней служит в зоне специальной операции.

- Как вы относитесь к его выбору? Он советовался с вами при его принятии?

- Он позвонил и сказал, что его друзья едут и он тоже будет защищать родину.

- Как на ваш взгляд помогает фактор землячества?

Когда знаешь человека, ты уверен в нем. Он поможет, предупредит, прикроет, не подведет в трудную минуту. Свой есть свой, родной. Создать такой батальон – очень правильное решение, это сразу снимет много ненужных проблем и поможет бойцам!