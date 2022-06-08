Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 15:11

10 деревьев в Уфе рухнули из-за непогоды

К счастью, никто из людей не пострадал
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
При сильном ветре не стоит находиться рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами, водоемами, металлическими конструкциями.

При сильном ветре не стоит находиться рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами, водоемами, металлическими конструкциями.

Фото: Эльвина АПАРИНА

Сегодня, 8 июня, в Уфе из-за непогоды рухнули 10 деревьев. К счастью, никого из людей рядом в этот момент не было. В четырех случаях пострадали автомобили. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Завтра, 9 июня, в столице, к сожалению, сохранится дождливая погода, местами будут грозы. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 18 м/с.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре не стоит находиться рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами, водоемами, металлическими конструкциями.