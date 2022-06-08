В Башкирии случаи отравления алкоголем фиксируются среди мужчин в 4 раза чаще, чем среди женщин

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии случаи отравления спиртным фиксируются среди мужчин в четыре раза чаще, чем среди женщин. Данная информация следует из статистики, которую «КП-Уфа» предоставили специалисты республиканского Роспотребнадзора.

Из данных ведомства следует, что в регионе за 2022 год зарегистрировано 495 случаев отравления алкоголем: 403 мужчин и 92 женщин.

Кстати, статистика зафиксированных алкогольных отравлений в республике за последние годы снизилась. Тем не менее, из предоставленных ведомством данных следует, что в Башкирии раньше случаев отравления спиртными напитками среди мужчин было в три-четыре раза больше, чем среди женщин.

2017 – 1374 (мужчины – 1098, женщины – 276)

2018 – 1529 (мужчины – 1233, женщины – 296)

2019 – 1369 (мужчины – 1107, женщины – 262)

2020 – 955 (мужчины – 746, женщины – 209)

2021 – 978 (мужчины – 746, женщины – 232)