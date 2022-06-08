Радик Юльякшин рассказал, где он хотел бы жить

фото: соцсети // Элвин Грей

Известный певец из Башкирии и советник главы республики Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, задумался о серьезных переменах в своей жизни – переезде в Москву. Об этом он поделился со своими подписчиками в соцсетях во время своего визита в столицу России 7 июня.

– Как же мне нравится в Москве. И никак меня не покидает мысль, что мне хочется переехать сюда и жить здесь. Все-таки мне кажется, это мой город. А кто знает. Может – перееду. Жизнь покажет, – поделился музыкант.

Напомним, в середине мая артист дал необычный концерт – он выступил перед заключенными уфимской колонии.