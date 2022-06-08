В Уфе утвердили предмет охраны здания Башпотребсоюза в качестве объекта культурного наследия

В Уфе утвердили предмет охраны здания Башпотребсоюза, который является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе утвердили предмет охраны здания Башпотребсоюза, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание располагается по улице Ленина, 26.

Согласно приказу Башкультнаследия, опубликованному 8 июня, под охрану взято многоэтажное здание сложной конфигурации, фасады, мемориальные доски и весь интерьер, включая фойе на первых трех этажах и большой зал.

Согласно справке Башккультнаследия, здание Башпотребсоюза возводили в течение двух лет – с 1933 по 1935 год. Его спроектировал профессор Борис Коршунов. В 1980-е годы внешний вид дома облагородили за счёт отделки колонн и продолжающих их пилястр мрамором.