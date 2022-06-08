Нефтекамский депутат Андрей Ременников возглавил «Горзеленхоз» Уфы

фото: vk.com // Андрей Ременников

Депутат городского совета Нефтекамска Андрей Ременников возглавил «Горзеленхоз» Уфы. Информация об этом появилась на сайте муниципального предприятия.

Андрею Ременникову 41 год. Он родом из Нефтекамска. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. До недавнего времени был директором «Нефтекамскводоканала».

Согласно декларации о доходах депутатов, за 2021 год Ременников заработал 1,97 млн рублей. В собственности у него есть три земельных участка (два из них - в долевом владении) и жилой дом, в пользовании находится квартира на 40 «квадратов». Женат, есть двое несовершеннолетних детей.

Напомним, на встречу с журналистами мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «глупостью» обвинение в том, что он набирает себе в команду специалистов из родного Нефтекамска.