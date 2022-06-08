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Происшествия8 июня 2022 7:35

В Башкирии осудили мужчин, похитивших супружескую пару, чтобы вернуть другу бывшую девушку

Обоих подсудимых отправили в колонию строгого режима
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор двоим мужчинам, которые похитили супружескую пару, чтобы помочь приятелю вернуть бывшую девушку

Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор двоим мужчинам, которые похитили супружескую пару, чтобы помочь приятелю вернуть бывшую девушку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор двоим мужчинам, которые похитили супружескую пару, чтобы помочь приятелю вернуть бывшую девушку. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба инстанции.

История произошла 7 августа прошлого года. 23-летний парень переживал из-за разрыва с 31-летний девушкой и хотел ее вернуть. Где она находится, молодой человек не знал, и чтобы выяснить это, он решил похитить и допросить ее 22-летнюю сестру. К своей авантюре он привлек двоих приятелей. Они нашли потерпевшую в селе Аскарово, подъехали к ней на вазовской «шестерке», запихнули ее в салон и вывезли на окраину. Там одержимый бывшей парень стал допытываться у перепуганной девушки, где находится ее сестра. Та сказала, что не знает.

Не получив нужной информации, троица поехала похищать 23-летнего мужа потерпевшей, который как раз ехал им навстречу за рулем Ford Focus. Остановив иномарку, они силой оттащили водителя на пассажирское место и завладели автомобилем. Злоумышленники вновь нашли безлюдное место и стали допытывать теперь уже у молодой пары местонахождение нужного им человека.

Супруги пытались объяснить, что понятия не имеют, где находится девушка. Они лишь предположили, что она может быть в Уфе. Тогда двое подозреваемых – в том числе молодой человек, желавший вернуть свою бывшую, – и заложники поехали в столицу Башкирии. Третий злоумышленник отправился в родной Белорецкий район.

Угнанный Ford Focus // фото: МВД РБ

Угнанный Ford Focus // фото: МВД РБ

На угнанном Ford компания добралась до города. В Уфе главный зачинщик преступления все-таки нашел бывшую девушку. Ее тоже похитили и посадили в иномарку. Когда злоумышленники вместе с жертвами собрались выезжать из башкирской столицы, супружеская пара смогла сбежать и позвонить в полицию.

К делу были подключены сотрудники МВД по борьбе с организованной преступностью. Сначала они задержали 24-летнего подозреваемого, который откололся от основной группы и уехал в Белорецкий район. Затем полицейские нашли 27-летнего сообщника, который помогал другу воссоединиться с его любимой в Уфе.

Как оказалось, после того как супруги сбежали, двое приятелей и похищенная женщина направились в сторону Белорецкого района, но по пути герой-любовник резко остановил машину и высадил 27-летнего товарища прямо в поле. Дальше он уехал в неизвестном направлении вместе с похищенной подругой.

Сотрудники полиции смогли напасть на его след в Аургазинском районе – после череды похищений он там ограбил магазин: похитил продукты и 1800 рублей. Позднее выяснилось, что деньги злоумышленник потратил на бензин, а продукты съел вместе с возлюбленной. В ходе розыска полицейские обнаружили угнанный Ford Focus на одной из проселочных дорог Кармаскалинского района. Неподалеку им удалось задержать 23-летнего парня и освободить его пленницу.

Сообщники зачинщика преступления, которые предстали перед судом // фото: МВД РБ

Сообщники зачинщика преступления, которые предстали перед судом // фото: МВД РБ

Впоследствии всех злоумышленников отправили под домашний арест. Как рассказали в «ГТРК-Башкортостан», организатору преступления удалось снять с себя браслет и податься в бега – сейчас он находится в федеральном розыске. А вот его сообщники в конце мая предстали перед судом. Обоих отправили в колонию строгого режима: одного на восемь лет, другого – на семь.