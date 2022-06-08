В центре Уфы на День города 12 июня перекроют четыре улицы

фото: ufacity.info
В центре Уфы из-за празднования Дня города 12 июня на несколько часов перекроют четыре улицы. Об этом сообщила мэрия.
Движение машин с 4:30 до 16:00 будет ограничено по улицам:
– Ленина от Пушкина до Коммунистической;
– Пушкина от Советской до Театральной;
– Коммунистической от Ленина до Мустая Карима;
– Мустая Карима от Коммунистической до Чернышевского.
Из-за перекрытия дорог частично изменится движение общественного транспорта. С схемой маршрутов можно ознакомиться ниже.
фото: ufacity.info
Напомним, на День города улица Ленина в Уфе станет пешеходной. Ранее «КП-Уфа» писала о запланированных там праздничных мероприятиях.