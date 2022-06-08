В Башкирии женщина попала под колеса легковушки и скончалась в больнице

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Уфимском районе Башкирии насмерть сбили женщину. Инцидент произошел днем 7 июня. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на 1447 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 26-летний житель Татарстана за рулем вазовской «четырнадцатой» совершил наезд на 55-летнюю женщину из Чишминского района, когда она пыталась пересечь проезжую часть по «зебре».

Пострадавшую успели госпитализировать, однако через несколько часов она скончалась от полученных травм на больничной койке. Водитель легковушки рассказал инспекторам, как произошло ДТП:

– Я ехал по средней полосе. Справа от меня ехала фура. Шел дождь. Полетели брызги на лобовое стекло. Когда фура проехала, из-за нее вышли пешеходы. Я их заметил, но не успел вовремя среагировать, и сбил женщину, – рассказал автомобилист.

В Госавтоинспекции добавили, что за минувшие сутки на территории Башкирии в еще семи ДТП пострадали восемь человек.