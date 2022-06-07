Башкирия может получить 10 млрд рублей на помощь обманутым дольщикам

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Башкирия вошла в пятерку регионов, где сократилось число долгостроев. Об этом в своих социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Чиновник поведал, что в первом квартале текущего года удалось восстановить права обманутых дольщиков 23 домов, а за последние 3,5 года – 76, то есть почти семи тысячи граждан. Решить проблему полностью власти республики планируют к концу 2023 года.

Как также подчеркнул Назаров, региональные власти ведут работу по восстановлению прав дольщиков посредством созданного Фонда защиты прав граждан, а также с помощью федерального Фонда развития территорий, откуда чиновники рассчитывают получить 10 миллиардов рублей.