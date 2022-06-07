В Уфе раньше срока пробили Северный тоннель Восточного выезда

Фото: pravitelstvorb.ru

Сегодня, 7 июня, был пробит Северный тоннель Восточного выезда из Уфы. Об этом рассказала пресс-служба правительства Башкирии.

Тоннель был пробит насквозь от Западного портала (на проспекте Салавата Юлаева) до Восточного (берег реки Уфа). Работы были завершены, как подчеркивают чиновники, на месяц раньше намеченного изначально срока. Теперь строителям будет проще доставлять материалы и оборудование к месту работ, а также вывозить породу. Помимо прочего, появится возможность ускорить процесс возведения постоянных конструкций.

Сейчас, как утверждают власти, техническая готовность Восточного выезда составляет 49%. Стоимость работ, выполненных с начала 2022-го, уже составила около 3,5 миллиардов рублей.

Восточный выезд должен оптимизировать уфимскую дорожно-транспортную сеть, а также снизить вредные выбросы от автомобилей. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2023 году.