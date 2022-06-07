За последние сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали еще три пациента

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 5 703 человека

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 5 702 человека. Об этом 7 июня сообщил местный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 81 жителю. Всего на территории республики зарегистрировано более 289,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом в Башкирии свыше 282,9 тыс. человек, 137 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 500 жителей: 371 пациент лечатся дома с легкой формой заболевания, 129 лежат в ковид-госпиталях (23 зараженных находятся в тяжелом состоянии).