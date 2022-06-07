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Общество7 июня 2022 13:22

Башкирии выделят 54,4 млн рублей на создание новых мест в детсадах

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр российского правительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство России выделит Башкирии 54,4 млн рублей на строительство и оснащение детсадов с ясельными группами

Правительство России выделит Башкирии 54,4 млн рублей на строительство и оснащение детсадов с ясельными группами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России выделит Башкирии 54,4 млн рублей на строительство и оснащение детсадов с ясельными группами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня, 7 июня, документ был опубликован на сайте кабмина.

– За счёт федеральных средств планируется построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами, – говорится в распоряжении.

Согласно документу, 48,4 млн республика получит в 2022 году, еще 6 млн – в 2023. Как уточнил региональный Минобр, первая часть средств будет направлена на создание 400 дополнительных мест в детсадах. Их оснастят средствами обучения и воспитания.

В ведомстве добавили, что с 2020 года в Башкирии было создано более 650 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах.