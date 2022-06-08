«Не теряем надежды увидеть его живым»: в Башкирии пропал 60-летний Нияз Салихов

Фото: соцсети

Родные и близкие 60-летнего Нияза Салихова из села Чекмагуш не могут найти себе места от беспокойства. 26 мая мужчина вышел из дома, и с тех пор его никто больше не видел.

- Телефон он оставил дома, просто вышел прогуляться и пропал. Мы уже подключили полицию и волонтеров, прочесали все окрестности, но пока нет никаких зацепок. Однако мы не теряем надежды увидеть его живым, поэтому просим всех присмотреться к фотографии: может кто видел его в соседних районах, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» родственница Нияза Салихова.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, худощавый, лицо овальное, волосы короткие, темные, с проседью, глаза темные, губы тонкие.

Был одет: в черную прямую куртку до пояса с капюшоном, синие спортивные брюки, черные галоши.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба срочно позвонить в полицию или по номеру 8(917)454-44-25, 8(999)313-83-78.