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Общество7 июня 2022 14:01

Башкирия направила более 800 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков

Более 90% этой суммы предоставил федеральный бюджет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия за 2020-2022 годы направила 804 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков

Башкирия за 2020-2022 годы направила 804 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия за 2020-2022 годы направила 804 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков. 755 млн рублей из этой суммы были выделены федеральным бюджетом. Об этом 7 июня сообщил региональный Минфин.

Как уточнили в ведомстве, за два года господдержку получили управляющие компании индустриальных парков «Уфимский», «Нижегородский» и агропромышленный «Центр Агротехнологий». Указанные средства покрывают фирмам ряд затрат на развитие технологических площадок: расходы на создание и обеспечение оборудованием энергетической и транспортной инфраструктуры, присоединение к объектам электросетевого хозяйства и сетям водоснабжения. Резидентам индустриальных парков также предоставляют льготы – в том числе по налогу на имущество.