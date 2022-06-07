Башкирия направила более 800 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков

Башкирия за 2020-2022 годы направила 804 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия за 2020-2022 годы направила 804 млн рублей на создание и развитие индустриальных парков. 755 млн рублей из этой суммы были выделены федеральным бюджетом. Об этом 7 июня сообщил региональный Минфин.

Как уточнили в ведомстве, за два года господдержку получили управляющие компании индустриальных парков «Уфимский», «Нижегородский» и агропромышленный «Центр Агротехнологий». Указанные средства покрывают фирмам ряд затрат на развитие технологических площадок: расходы на создание и обеспечение оборудованием энергетической и транспортной инфраструктуры, присоединение к объектам электросетевого хозяйства и сетям водоснабжения. Резидентам индустриальных парков также предоставляют льготы – в том числе по налогу на имущество.