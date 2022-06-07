В Уфе открыли памятник «Черному Генералу» Даяну Мурзину

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Сегодня, 7 июня, в уфимском сквере около театра «Нур» открыли памятник герою Великой Отечественной войны, партизану и разведчику Даяну Мурзину. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Его удивительная жизнь – пример мужества, воинского таланта, самоотверженного служения Родине, – написал руководитель региона. – За голову «Черного Генерала», как с почтением и страхом называли его фашисты, Гитлер назначил награду в 2 млн марок. А этому «генералу», на самом деле бывшему учителю сельской школы из нашей республики было чуть больше 20 лет!

Хабиров напомнил детали из биографии Мурзина. Он рассказал, что после войны легендарный герой боролся с преступностью в органах прокуратуры и внутренних дел.

Даян Баянович Мурзин родился 20 января 1921 года в деревне Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии. Окончил педагогическое училище в Кушнаренково, трудился учителем в родной деревне. Во время войны под его началом диверсанты провели более 100 боевых операций, уничтожили свыше 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 200 танков и автомашин, а также взорвали 19 железнодорожных мостов. После завершения работы в правоохранительных органах Мурзин стал адвокатом и до 1985 года возглавлял Башкирскую коллегию адвокатов. Он умер 10 февраля 2012 года в возрасте 91 года. Подробнее о жизни и подвигах «Черного генерала» можно узнать в материале «КП-Уфа».