В Башкирии мужчины умирают от отравления алкоголем в 18 раз чаще женщин

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Башкирии мужчины умирают от отравления алкоголем в 18 раз чаще, чем женщины. Это следует из статистики, которую «КП-Уфа» предоставили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Согласно данным управления, в республике за текущий год зарегистрировано 58 случаев смерти от отравления алкоголем: скончалось 55 мужчин и три женщины.

К слову, статистика смертности от алкогольных отравлений в республике с годами становится ниже. Тем не менее, из предоставленной ведомством информации следует, в Башкирии в прошлые годы мужчины умирали от отравления спиртными напитками в три-четыре раза чаще.

2017 – 204 (мужчины – 160, женщины – 44)

2018 – 327 (мужчины – 263, женщины – 64)

2019 – 220 (мужчины – 179, женщины – 41)

2020 – 179 (мужчины – 136, женщины – 43)

2021 – 172 (мужчины – 133, женщины – 39)