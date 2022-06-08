В Башкирии мужчины умирают от отравления алкоголем в 18 раз чаще женщин

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
В Башкирии мужчины умирают от отравления алкоголем в 18 раз чаще, чем женщины. Это следует из статистики, которую «КП-Уфа» предоставили сотрудники регионального Роспотребнадзора.
Согласно данным управления, в республике за текущий год зарегистрировано 58 случаев смерти от отравления алкоголем: скончалось 55 мужчин и три женщины.
К слову, статистика смертности от алкогольных отравлений в республике с годами становится ниже. Тем не менее, из предоставленной ведомством информации следует, в Башкирии в прошлые годы мужчины умирали от отравления спиртными напитками в три-четыре раза чаще.
2017 – 204 (мужчины – 160, женщины – 44)
2018 – 327 (мужчины – 263, женщины – 64)
2019 – 220 (мужчины – 179, женщины – 41)
2020 – 179 (мужчины – 136, женщины – 43)
2021 – 172 (мужчины – 133, женщины – 39)