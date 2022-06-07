«Уфа» все еще имеет шанс сохранить место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» все еще имеет шанс сохранить прописку в Российской премьер-лиге

Футбольный клуб «Уфа» все еще имеет шанс сохранить прописку в Российской премьер-лиге. Команда сможет остаться в элитном дивизионе, если поднявшийся из ФНЛ воронежский «Факел» до начала сезона не приведет стадион в соответствие с требованиями лиги. В противном случае у него отзовут лицензию РПЛ-1. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на зама генерального секретаря и директора по развитию Российского футбольного союза Максима Митрофанова

– Если «Факел» не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займёт клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, – «Уфа», – сказал функционер.

Напомним, «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв в стыковом матче «Оренбургу». После этого башкирскую команду покинул тренер и ряд ведущих игроков.