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Общество7 июня 2022 8:57

Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник на 11-13 июня

Режим изменится из-за празднования Дня Уфы и России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник в период праздничных выходных с 11 по 13 июня по случаю Дня Уфы и России

Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник в период праздничных выходных с 11 по 13 июня по случаю Дня Уфы и России

Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник в период праздничных выходных с 11 по 13 июня по случаю Дня Уфы и России.

Работа медучреждений амбулаторно-поликлинического профиля будет организована в следующем режиме:

– 11 и 13 июня – по графику субботы – с 8:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16.00);

– 12 июня – праздничный нерабочий день.

С 11 по 13 июня будут круглосуточно работать подразделения, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. В выходные лечебницы предусмотрят резерв коек для лечения населения и обеспечат экстренную и плановую медпомощь.