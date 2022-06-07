В Уфе без вести пропала страдающая потерей памяти Татьяна Приходько

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе без вести пропала 47-летняя Татьяна Приходько, страдающая потерей памяти. Об этом 7 июня сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». К розыску женщины также подключилось Управление гражданской защиты.

По данным волонтеров, 6 июня Приходько ушла со своего садового участка в СНТ «Заозерном» в Калининском районе, и с тех пор ее никто не видел.

– Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти, – говорится в ориентировке.

Приметы Татьяны Приходько: рост – 159 см, среднее телосложение, черные волосы с проседью, зелено-голубые глаза.

Была одета в белый свитер и черные джинсы.

Всех, кто видел или знает о местонахождении женщины, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.