Вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов рассказал, что обсуждали на заседании правительства Башкирии

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Накануне прошло очередное заседание правительства Башкирии, где члены кабмина обсуждали строительство социальных объектов по всей республике. Госсобрание-Курултай на этом заседании представлял вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов. О том, какие острые социальные вопросы решались в уфимском Белом доме в минувший понедельник, 6 июня, депутат рассказал в своих социальных сетях.

- Рассмотрели вопрос на примере строительства школ и детских садов в селах Кабаково, Янгантау, Булгаково, Старый Сибай, физкультурно-оздоровительных комплексов в Хайбуллинском и Баймакском районах. Наметили пути решения проблем, которые тормозят сдачу этих объектов, - поделился Рустам Ишмухаметов.

Как отметил вице-спикер Госсобрания-Курултая Башкирии, на заседании правительства республики обсуждали также меры поддержки сельхозпроизводителей и предоставление субсидий инвесторам в аграрной сфере. Кроме того, в уфимском Белом доме обсудили ход работ по строительству и ремонту дорог, реализацию национальных проектов и развитие особой экономической зоны «Алга», а также развитие придорожного сервиса в регионе и влияние санкций на республиканскую экономику.