фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня, 7 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев улетел в Москву. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Сегодня работаем в Москве. В планах - встречи в Минобрнауки и Минстрой России, – написал сити-менеджер.

Напомним, в конце марта градоначальник посетил Санкт-Петербург. Там он пообщался со студентами-земляками из местных вузов, ознакомился с работой мониторингового центра и поучаствовал в спуске подлодки. На днях Ратмир Мавлиев встретился с журналистами. О чем он говорил, можно почитать в материале «КП-Уфа».