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Инвесторы из Узбекистана построят в Башкирии завод и сеть заправок. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Сегодня региональные власти приняли делегацию из Узбекистана. С зарубежными коллегами были обсуждены проекты в сферах строительства, добычи и переработки меди, а также машиностроения.

В планах у узбекских инвесторов построить в регионе завод по производству газобаллонного оборудования, а также продолжить развитие сети газовых автозаправок. Со своей стороны власти Башкирии помогут с земельными участками и оформлением документов.