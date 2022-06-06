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Общество6 июня 2022 15:27

Власти Уфы изымут ряд домов и участков для городских нужд

Жильцы будут выселены в новые помещения
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Уфы изымут ряд домов и участков для муниципальных нужд. Соответствующие постановления, подписанные главой администрации башкирской столицы, были опубликованы на сайте мэрии.

Из документов следует, что будет изъяты участки у землепользователей, являющихся собственниками жилых и нежилых строений в домах по улице Лесозаводская №14 (Ленинский район), улице Сосновской №44А (Калининский район), улице Гоголя №22 (Кировский район), улице Гоголя №55/1 (Ленинский район).

Как отмечается из постановлений, выселенным гражданам по договорам социального найма будут предоставлены благоустроенные жилые помещения.