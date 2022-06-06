Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день

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Жителей Башкирии в июне ждет дополнительный выходной день. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минтруда.

Как пояснили чиновники, праздник 12 июня, посвященный Дню России, является нерабочим днем праздничным днем, а поскольку он выпадает в этом году на воскресенье, выходной, согласно законодательству, переносится на следующий рабочий день.

То есть, в связи с празднованием Дня России в жители Башкирии будут отдыхать целых три дня: 11, 12, и 13 июня.

Кстати, 12 июня еще отмечается и День города Уфа. Власти запланировали на этот день для жителей башкирской столицы обширную развлекательную программу. Одной из точек празднования станет новый парк «Кашкадан», по которому «Комсомолка» недавно прогулялась. В своем материале мы рассказали, чего стоит ждать от нового центра притяжения. техническое открытие, которого как раз состоится в День России.