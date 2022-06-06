В Башкирии обнаружили в траве раненую в живот из пистолета женщину

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 6 июня, в башкирском городе Кумертау в траве была обнаружена женщина с ранением в животе. Об инциденте рассказали сотрудники пресс-службы регионального МВД.

Как рассказали сотрудники полиции, пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу с ранением от травматического пистолета. В настоящее время ведется розыск стрелявшего, а также устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, похожий случай произошел пару лет назад в Уфе. Горожанин возле собственного дома поссорился со случайным прохожим. В какой-то момент неизвестный достал пневматический пистолет и выстрелил в него. Пуля угодила прямо в живот потерпевшему.