Сайт парламента Башкирии атаковали и вывели из строя хакеры

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 6 июня, сайт Курултая Башкирии атаковали хакеры. Ресурс оказался недоступен пользователям, он выведен из строя до сих пор.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев на своей личной странице в социальных сетях заявил, что техспециалисты Курултая устраняют неполадки.

– В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке, – добавил чиновник.

Как также отметил председатель регионального парламента, сегодняшняя атака на сайт не первая. В связи с этим сотрудники Госсобрания ведут работы усилению кибербезопасности ресурса.