Сайт парламента Башкирии атаковали и вывели из строя хакеры

Фото: Рустем АХУНОВ
Сегодня днем, 6 июня, сайт Курултая Башкирии атаковали хакеры. Ресурс оказался недоступен пользователям, он выведен из строя до сих пор.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев на своей личной странице в социальных сетях заявил, что техспециалисты Курултая устраняют неполадки.
– В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке, – добавил чиновник.
Как также отметил председатель регионального парламента, сегодняшняя атака на сайт не первая. В связи с этим сотрудники Госсобрания ведут работы усилению кибербезопасности ресурса.