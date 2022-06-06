Мэр города в Башкирии возмутился поведением подростков, которые громят дворы и парк

фото: vk.com // Фанис Гильванов

Мэр башкирского города Агидели Фанис Гильванов возмутился поведением подростков, которые портят внешний облик обновленных дворовых площадках и центрального парка. Чиновник через свои соцсети 6 июня обратился к жителям с предостережением.

– Изо дня в день мы сталкиваемся с новым неприятным для себя явлением. Вандализм процветает во многих дворах и площадках города. А для кого все это благоустраивалось? – негодует сити-менеджер. – Разломаны и исписаны краской скамейки, элементы игровых площадок, информационные стенды, ограждения, опоры наружного освещения и другие объекты. Вандалы добрались и до Центрального парка «Волны Агидели».

фото: vk.com // Фанис Гильванов

Гильванов пожаловался, что коммунальщикам приходится постоянно исправлять разрушенные площадки и территории. На эти цели из местного бюджета уходят дополнительные средства, которые в ином случае можно было бы направить «на создание чего-то нового».

Чиновник заявил, что некоторых вандалов удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он призвал провинившихся самим признаться в содеянном и «исправить свои ошибки, пока не поздно». Мэр также напомнил об уголовной статье за вандализм, которая в качестве наказания предусматривает штраф од 40 тыс. рублей и арест до трех месяцев.