В Башкирии пожилая женщина упала в траншею глубиной в два метра

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня днем, 6 июня, в башкирском городе Кумертау 68-летняя женщина упала в траншею глубиной в два метра. Инцидент произошел на улице Горького. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В аварийном ведомстве рассказали, что пенсионерку из ямы еще до приезда спасательной службы достали соседи. Пострадавшую передали медикам. Состояние ее здоровья не уточняется.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Белебее в собственный погреб упал мужчина. Он отравился там неизвестным газом.