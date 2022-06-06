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Общество6 июня 2022 17:30

К 2024 году Башкирия намерена довести число официальных пляжей до двухсот

Сейчас их в республике 137
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
К 2024 году в Башкирии число официальных пляжей увеличится до двухсот

К 2024 году в Башкирии число официальных пляжей увеличится до двухсот

Фото: Евгения ГУСЕВА

К 2024 году в Башкирии число официальных пляжей увеличится до двухсот. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– За последние пять лет количество специально оборудованных пляжей было увеличено в два раза – с 68 [в 2018 году] до 137 [в 2022]. Из них 52 пляжа будут функционировать на реках, 85 – на водохранилищах озерах и прудах. В 2024 году мы должны открыть не менее 200 пляжей – в том числе в новых местах, где люди традиционно отдыхают, – сказал руководитель аварийного ведомства

Он добавил, что в текущем купальном сезоне впервые за три последних года официальные пляжи откроют семь муниципалитетов.